Dos detenidos por el brutal ataque a un chofer que terminó con fractura de cráneo

El pasado 18 de febrero, un conductor de una aplicación de transporte fue brutalmente atacado en Fontana y sufrió una fractura de cráneo, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Por el hecho, este lunes detuvieron a dos personas, acusadas de «Supuesta Lesiones Graves en Ocasión de Robo a Mano Armada».

El ataque sucedió cuando el chofer llegó hasta calle Güemes tras aceptar un viaje solicitado mediante plataforma digital. Según la denuncia, al arribar fue abordado por tres personas que intentaron simular una transferencia para evitar el pago del servicio.

En medio del reclamo se produjo un forcejeo y uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego. Además de la agresión, le sustrajeron los teléfonos celulares antes de darse a la fuga.

A partir de la investigación, personal de la División Delitos Contra las Personas logró rastrear la cuenta desde la que se solicitó el viaje. Con esa información se realizaron allanamientos en Fontana y en Resistencia.

Como resultado, fue detenido un joven de 19 años y una mujer de 43. Durante los procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares y prendas de vestir consideradas de interés para la causa. Ambos quedaron alojados en la Comisaría Tercera de Fontana, a disposición de la Justicia

fuente:diariochaco