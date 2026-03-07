Donald Trump exigió la rendición incondicional de Irán

A casi una semana del inicio de ataques de Washington sobre Teherán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que «no habrá un trato con Irán, excepto la rendición incondicional».

«No habrá trato con Irán a excepción de la rendición incondicional. Después de eso, y de la elección de un gran líder aceptable, nosotros, así como también muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para traer a Irán de vuelta del filo de la destrucción», escribió Donald Trump en su perfil de Truth Social.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que el plan para Irán post ataques incluye hacer que su economía sea más «grande, mejor y más fuerte que nunca antes».

En un nuevo intento por exportar su lema y su estilo político, Donald Trump afirmó que «¡Irán tendrá un gran futuro!», antes de escribir con la euforia de las mayúsculas su nueva versión de MAGA: «Make Irán Great Again», o «MIGA».

Estados Unidos inició el sábado pasado una serie de ataques aéreos sobre Teherán, la capital de Irán, en los que murió el histórico líder del régimen islámico, Alí Hoseiní Jameneí.

Durante esta semana el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, reconoció públicamente que la Casa Blanca entró en acción al enterarse de los planes bélicos que tenía Israel para con Irán.

Seis días más tarde, y con miles de muertes de población civiles contabilizados en Irán, el Gobierno de Washington mantiene firme su postura de no negociación en una contienda bélica cuya estrategia, objetivo y desenlace siguen poco pormenorizados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el viernes desmantelaron un búnker subterráneo en el centro de Teherán desde donde operaba la dirigencia de Irán.

En un comunicado, las FDI afirmaron que el búnker estaba destinado al uso del difunto Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, como centro de comando de emergencia seguro, pero tras su muerte siguió ocupado por altos funcionarios de gobierno.

Las FDI utilizaron 50 aviones de combate para atacar el objetivo en las últimas horas como parte de la ofensiva que se mantiene a la par de la estadounidense desde el sábado pasado.