Dolly Fernández, tras la lectura de las penas: «Fue un juicio muy complejo»

Este martes, la jueza Dolly Fernández leyó las penas contra los culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Gustavo Obregón, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva; Fabiana González a 5 años de prisión y Gustavo Melgarejo recibió la pena de 2 años y 10 meses de prisión en suspenso.

Así, minutos después de la lectura de las penas, Fernández brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las penas que recibieron los condenados. «No tuve ningún tipo de presión. Pude trabajar normalmente con el apoyo de toda la gente que trabajó conmigo, con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia para brindarme y desenvolverme bien porque fue un juicio muy complejo y largo», aseguró la magistrada.

En ese mismo sentido, habló del tiempo que transcurrió desde el veredicto del jurado popular y la lectura que finalmente se concretó esta mañana y afirmó que se realizó en «el término es el que establece la ley afín a un procedimiento de juicio como es este y se realiza dentro de 15 días hábiles. Así que la sentencia se dictó en el término que correspondía»

Por otra parte, hizo hincapié en la «satisfacción de haber llegado a esta etapa» y agregó que «se pudo hacer justicia, a través del sistema y ver también que funciona nuestro sistema de jurado popular en el Chaco. Hace muy pocos años que tenemos implementado este nuevo sistema, el juicio por jurado. Así que es una gran satisfacción».

Finalmente, destacó la entrega de los restos de Cecilia a su madre, Gloria Romero. «Se resolvió porque tiene que ver con las disposiciones de cómo se concluye un proceso, dentro de las cuestiones se resuelve lo que tiene que ver con los secuestros. Y, en realidad, todos los restos de Cecilia también eran secuestros en la causa, así que se dispuso su entrega a la persona que es su familiar directo, que es la señora Gloria Carina Romero. Cuestión que se va a efectivizar una vez que quede firme esta sentencia».

fuente:diariochaco