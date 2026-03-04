miércoles, marzo 4, 2026
Diputados inician el período 2026: tratarán la integración de las distintas comisiones

En la primera sesión ordinaria del año, los legisladores chaqueños también tratarán las leyendas a utilizar en la papelería oficial.

 

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Chaco tendrá la primera sesión del año, tan solo tres días después de la 58° apertura de sesiones ordinaria. El orden del día solo tendrá dos puntos a tratar.

 

En la reunión de labor parlamentaria, realizada este martes, los diputados chaqueños consensuaron el primer orden del día del año, que tendrá como cuestión principal a la formación de las distintas comisiones debido a la nueva conformación de la cámara.

 

Además, también tratarán las leyendas a utilizar en la papelería oficial entre marzo y diciembre de este año.

 

Fuente:diariochaco

