Diputados inician el período 2026: tratarán la integración de las distintas comisiones

En la primera sesión ordinaria del año, los legisladores chaqueños también tratarán las leyendas a utilizar en la papelería oficial.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Chaco tendrá la primera sesión del año, tan solo tres días después de la 58° apertura de sesiones ordinaria. El orden del día solo tendrá dos puntos a tratar.

En la reunión de labor parlamentaria, realizada este martes, los diputados chaqueños consensuaron el primer orden del día del año, que tendrá como cuestión principal a la formación de las distintas comisiones debido a la nueva conformación de la cámara.

Además, también tratarán las leyendas a utilizar en la papelería oficial entre marzo y diciembre de este año.

Fuente:diariochaco