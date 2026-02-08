Detuvieron en Fontana a un hombre acusado de golpear a su expareja

Durante la madrugada de este domingo, un hombre de 50 años fue detenido en Fontana luego de ser denunciado por una agresión contra su expareja, en un hecho ocurrido horas antes en el barrio Balastro II.

La intervención se concretó tras un operativo llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda de Fontana, a partir de una denuncia que había sido radicada inicialmente en la Comisaría Primera de la localidad. El episodio se habría producido durante la noche del sábado en un establecimiento ubicado en inmediaciones de la avenida Italia.

Tras la actuación policial en el lugar, el hombre fue trasladado a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones judiciales. En tanto, la denunciante, una mujer de 48 años, recibió asistencia médica para la evaluación de las lesiones sufridas.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Género N° 11. Como parte de las medidas de resguardo dispuestas, se ordenó la colocación de un dispositivo de alerta y se dio intervención inmediata a la Línea 137 para el seguimiento de la situación.

El detenido fue notificado de las actuaciones judiciales en curso, luego de realizarse los exámenes de antecedentes correspondientes, mientras continúa el avance de la causa.