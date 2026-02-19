Detuvieron al príncipe Andrés por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue detenido este jueves en el Reino Unido. La Policía del Valle del Támesis confirmó que la medida se adoptó ante la sospecha de «mala conducta en un cargo público», en el marco de una investigación vinculada a las revelaciones contenidas en los denominados «archivos de Jeffrey Epstein».

El procedimiento se produjo mientras distintas fuerzas de seguridad analizan documentación que podría relacionarlo con el financista estadounidense. Las actuaciones apuntan a su desempeño como enviado comercial británico entre 2001 y 2011 y a presuntas filtraciones de información estatal sensible.

El subjefe de policía Oliver Wright declaró que «luego de una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público», e indicó: «Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito». Asimismo, Wright añadió que entienden «el importante interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento apropiado».

El primer ministro británico, Keir Starmer había manifestado días atrás que Andrés debía comparecer ante las autoridades por sus vínculos con Epstein. En ese contexto sostuvo que «nadie está por encima de la ley» y remarcó que quienes posean información tienen el «deber de presentarse».

La causa también se apoya en correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, una investigación de la BBC difundida en diciembre señaló que cerca de 90 vuelos asociados a Epstein tuvieron conexión con aeropuertos británicos. En algunos casos, viajaban mujeres del Reino Unido que posteriormente denunciaron abusos por parte del empresario.

En un libro póstumo, Virginia Giuffre, una de las denunciantes de Epstein que se suicidó, afirmó que el príncipe Andrés la abusó en tres ocasiones cuando era menor de edad.

La detención tuvo lugar en la jurisdicción donde se encuentra Royal Lodge, residencia en la que vivió hasta hace poco.