Detuvieron al automovilista que se fugó tras protagonizar un choque fatal

En el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido sobre avenida 9 de Julio al 2100, donde un joven de 25 años perdió la vida, personal del Departamento Cibercrimen y de la División Delitos Contra las Personas logró identificar al vehículo involucrado.

Tras el relevamiento de cámaras y el análisis de las secuencias fílmicas, los investigadores determinaron que se trataría de un automóvil marca Fiat Cronos, ubicado en el barrio La Toma, Barranqueras. Además, lograron individualizar al conductor.

El hecho se produjo cuando la víctima fue embestida y el involucrado se dio a la fuga. Finalmente, el supuesto autor fue trasladado a la dependencia policial interviniente, conforme a lo dispuesto por la Magistratura en turno.

EL HECHO

Samuel Nahum Monzón de 25 años perdió la vida esta mañana tras sufrir un accidente de tránsito esta madrugada alrededor de las 4:40.

La Policía acudió al lugar y encontró una moto Honda Titán CG 150 cc sobre el asfalto y, a pocos metros, el cuerpo del conductor sin signos vitales.

Sin embargo, el automovilista que protagonizó el hecho se había dado a la fuga y estaba siendo intensamente buscado.

fuente:diariochaco