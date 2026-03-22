Detuvieron a una mujer por someter a abusos sexuales a su hija con discapacidad

La Policía de Misiones detuvo esta semana a una mujer que fue denunciada por el abuso sexual sostenido de su hija con discapacidad, tanto por parte de la acusada como de otras dos personas de su entorno.

La víctima es una mujer de 29 años de la localidad de San Vicente, en el centro de la provincia de Misiones, que tiene una discapacidad motriz y convivía con su madre. Después de una década de abusos, la mujer pudo revelar lo ocurrido a su hermana, y así salió a la luz el caso.

El 23 de febrero pasado, la hermana de la víctima viajó desde Córdoba a Misiones para radicar la denuncia contra su madre, que fue detenida por «abuso sexual simple agravado por el vínculo».

A partir de ese momento el juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, dispuso la detención de la acusada y de dos hombres que tenían acceso a su hija.

Uno de los hombres está acusado de «abuso sexual con acceso carnal» y el otro, de «abuso sexual simple». Ambos están prófugos, y la hermana de la víctima teme que su madre los siga una vez que quede en libertad.

«Desde el juzgado me dijeron que es excarcelable y que puede salir en cualquier momento. Nosotros estamos preocupadas porque mi hermana denunció a otros masculinos que están prófugos. Uno es una persona conocida», dijo la hermana de la víctima.

La Justicia también investiga las condiciones de abandono que sufrió la víctima y la falta de acceso a atención médica, porque según su hermana era manipulada y amenazada por su madre para que no contara lo que ocurría puertas adentro.

«Mi mamá le decía: «suicidate, así terminamos con todo esto, matate», y todo tipo de insultos y amenazas», relató la hermana de la víctima, que además reportó «rituales» dentro de la casa.

«Mi mamá hacía rituales dentro de la casa, de brujería. La obligaba a estar en esos humos que hacía, que quemaba hierba. Nosotros encontramos cosas terribles dentro de la casa cuando hicimos limpieza, de velas negras, de pelos», describió la denunciante.

«Yo la verdad que ya no quiero callarme», expresó la hermana de la víctima, que también señaló a sus otros familiares en Misiones como responsables del abuso sexual, de la violencia y de la complicidad para mantener callada a la joven de 29 años.

«Mi mamá tiene el apoyo y la complicidad de toda su familia. Vinieron a pelear conmigo mi abuela, mis tías, y yo tuve que escuchar cosas realmente espantosas, como que mi hermana es la culpable porque la puerta quedaba abierta», relató.

«Ya perdimos el miedo y ya no queremos que estas cosas sigan pasando», sentenció la denunciante, que ahora busca abogada querellante para que represente a su hermana mientras ella la muda a vivir con ella a Córdoba.

«Queremos que el curso de toda la investigación y la difusión siga, porque no queremos que quede como un caso más y que quede en el olvido», explicó.