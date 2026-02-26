Detuvieron a una mujer por el robo de dinero de la casa en la que trabajaba

Una mujer de 49 años fue detenida este jueves, en Barranqueras, acusada de haber sustraído una importante suma de dinero en pesos y dólares del domicilio donde trabajaba.

La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada en Resistencia. Según el damnificado, del hogar de su madre —una adulta mayor— desaparecieron $700.000 y 3.000 dólares en efectivo.

El análisis de las cámaras instaladas en la vivienda permitió identificar a la presunta autora, quien realizaba tareas laborales en el lugar. Con esa información, se montó un operativo de vigilancia que culminó alrededor de las 10.30 con la demora de la sospechosa sobre la avenida Diagonal Eva Perón.

La mujer fue trasladada a la dependencia policial y notificada de su situación legal por disposición de la fiscal Roxana Soto, de la Unidad Fiscal de Investigación Penal N° 3.

La Justicia ordenó además la verificación de su domicilio para solicitar allanamientos que permitan avanzar en la recuperación del dinero denunciado como sustraído.

fuente:datachaco