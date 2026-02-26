Detuvieron a un hombre por maltratar y hostigar a su madre

En la madrugada de este jueves, efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia debieron intervenir en un grave episodio de desorden familiar, ocurrido en una vivienda de la calle J.P. Navarro al 100, aproximadamente, en Villa Los Lirios.

Cerca de las 2, el servicio de emergencias policiales comisionó un móvil al domicilio tras recibir un reporte por disturbios. Al llegar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 70 años, propietaria del inmueble, quien manifestó que su hijo de 44 años se encontraba en un estado agresivo.

Según el relato de la damnificada, el hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, la insultó y hostigó, por lo que generó una situación de maltrato que motivó el pedido de auxilio policial.

Ante la gravedad de la situación y para salvaguardar la integridad de la mujer, el personal policial procedió a la demora del sujeto. El mismo fue trasladado a la División Sanidad Policial para su examen médico y luego alojado en la unidad operativa.

La madre del demorado radicó la denuncia formal por el hecho. En consecuencia, se iniciaron actuaciones contravencionales bajo la intervención del Juzgado de Faltas de Resistencia, por supuesta infracción a los artículos 60° (Desorden y Perturbaciones) y 68° (Malos Tratos) de la Ley 850-J del Código de Faltas provincial.

fuente:datachaco