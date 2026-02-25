Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual agravado

La Policía concretó la captura de un hombre acusado de abuso sexual. El operativo se desplegó en horas de la mañana de este miércoles, en el barrio 13 de Diciembre, en Resistencia, donde el individuo fue puesto bajo arresto.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se realizó alrededor de las 8, cuando integrantes de la división Investigaciones Complejas interceptaron al sospechoso en la vía pública y lo trasladaron a la Comisaría Quinta.

Se trató de un hombre de 27 años, que enfrenta acusaciones en el marco de una causa caratulada como supuesto abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa. En ese contexto, luego de identificarlo, los uniformados constataron que sobre el sujeto pesaba una orden de captura, emitida por el Equipo Fiscal N° 6.

Desde la fuerza provincial informaron que las tareas investigas previas, entre ellas un dispositivo de vigilancia discreta en el barrio en el que se presumía que el sujeto se ocultaba, fueron clave al momento de la detención.

Tras la demora, el implicado fue llevado a la dependencia policial, donde quedó alojado y a disposición de la Justicia.