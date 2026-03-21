Detuvieron a «Lokín», el «trapito» acusado de empujar a un sereno desde un primer piso

El sospechoso fue localizado en la zona céntrica, en inmediaciones de las avenidas Juan D. Perón y Alberdi, y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por lesiones graves.

La detención fue llevada adelante por personal de la Comisaría Segunda, junto al Servicio Externo, tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor y los lugares que frecuentaba, y finalmente se lo aprehendió en inmediaciones de avenida Juan D. Perón y Alberdi.

El hecho que se le imputa ocurrió días atrás, cuando habría protagonizado un violento episodio al empujar desde altura a un sereno en una obra en construcción, provocándole graves lesiones, entre ellas fractura de vértebra y de cadera.

Luego de un operativo de búsqueda, el hombre fue finalmente demorado en esa zona. Al momento del procedimiento, llevaba una mochila con prendas de vestir que coincidían con las descriptas en la denuncia.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se formalizó su aprehensión, se secuestraron elementos de interés para la causa y quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones.