Despiste y vuelco en la ruta 16 terminó con cuatro personas heridas

Un impactante despiste y vuelco terminó con cuatro personas heridas. El hecho se registró en horas de la mañana de este domingo, sobre la Ruta Nacional N° 16, cerca del acceso a Laguna Blanca. Los ocupantes del vehículo debieron ser asistidos en el lugar y luego trasladados al hospital de Makallé.

Fuentes policiales informaron que el siniestro vial ocurrió minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 45 de la carretera nacional. Allí, el conductor de un automóvil, marca Renault Sandero, hizo una brusca maniobra, perdió el control de la unidad y volcó.

Hasta el sitio llegaron efectivos de la comisaría de Laguna Blanca, quienes constataron que en el vehículo viajaban cinco personas, entre ellas un menor de edad. En ese sentido, el conductor del rodado manifestó a los uniformados que intentó esquivar un pozo, lo que le hizo perder el control del vehículo, lo que finalmente derivó en el despiste y vuelco.

Ante esa situación, los ocupantes del auto fueron asistidos por los servicios de emergencia que llegaron hasta el lugar. Así, el personal médico determinó de forma preliminar que dos de los adultos presentaron cortes en la zona del cuero cabelludo y en la frente; mientras que otros dos ocupantes resultaron con hematomas y escoriaciones. Asimismo, los profesionales informaron que un menor, de 7 años, resultó ileso.

«Debido a la magnitud de los golpes, cuatro de los accidentados fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital de la localidad de Makallé para recibir una atención de mayor complejidad y realizar los estudios pertinentes», informaron desde la fuerza provincial.