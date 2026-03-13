Desbarataron una red de sorteos clandestinos e incautaron bienes por $ 4.5 millones

La Policía desbarató una organización de juego ilegal. Una investigación permitió desarticular el esquema dedicado a la realización de sorteos clandestinos que se difundían a través de redes sociales y grupos de mensajería. En ese sentido, el procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Complejo Malvinas, en Resistencia, donde los uniformados concretaron el secuestro de bienes por más de cuatro millones de pesos.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima recibida por el área de Lucha contra el Juego Ilegal de Lotería Chaqueña. En ese marco, luego de distintas tareas de verificación que confirmaron la actividad, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio.

Ya en el sitio, los agentes incautaron electrodomésticos y artículos de bazar que eran ofrecidos como premios en las rifas ilegales. Entre los elementos incautados se encuentran televisores LED, tablets y teléfonos celulares, además de pequeños electrodomésticos como freidoras de aire, cafeteras, licuadoras, procesadoras y anafes. También había equipamiento de peluquería, nebulizadores, artículos de iluminación y anotaciones vinculadas a la organización de los sorteos.

En ese contexto, desde la fuerza informaron que el valor total de los bienes secuestrados fue estimado en aproximadamente $ 4.500.000.

Asimismo, una mujer de 35 años fue detenida y quedó a disposición del Equipo Fiscal N° 10 y del Juzgado de Garantías N° 4; en tanto que la causa fue caratulada inicialmente como supuesta infracción a las leyes que regulan la explotación de juegos de azar.