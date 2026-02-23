Desbarataron un «kiosco narco» con 130 gramos de cocaína y detuvieron a una mujer

En la noche del viernes 20 de febrero, en el barrio Matadero de Sáenz Peña, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior realizaron un allanamiento en una vivienda de calle 38, entre 35 y 37. El procedimiento terminó con una mujer de 29 años detenida y casi 130 gramos de cocaína secuestrados que quedaron fuera de circulación.

El allanamiento había sido ordenado por el Juzgado de Garantías local, con intervención de la Fiscalía Antidrogas. Cerca de las 23:40, los agentes ingresaron al domicilio, donde se encontraba la principal investigada junto a otras personas mayores y un menor.

Según fuentes oficiales, parte de la sustancia fue entregada en el lugar y el resto apareció durante la requisa. La droga estaba distribuida en distintos envoltorios: algunos fraccionados en pequeñas dosis y otros en trozos compactos. El pesaje total arrojó 129,7 gramos de cocaína.

En la vivienda también se secuestraron tres balanzas —una de precisión—, tres teléfonos celulares, una tijera, dos encendedores y $ 432.000 en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la causa como prueba.

Por disposición judicial, la mujer fue notificada de su aprehensión y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la actividad y si existen más personas involucradas.