Desbaratan un «autorobo» tras varios allanamientos en Corrientes

Este jueves por la mañana, personal de Investigaciones y la Policía de Corrientes incautaron varios objetos electrónicos, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

En el marco de una investigación por un supuesto hurto, personal de la División Delitos contra la Propiedad llevó adelante allanamientos simultáneos en dos domicilios de la provincia de Corrientes, con la colaboración de efectivos de la División Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía correntina.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en la zona de avenida Laprida y calle Lamarque.

Como resultado del operativo, los agentes lograron la aprehensión de un hombre de 33 años y el secuestro de diversos elementos que serían de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran televisores, varios celulares de distintas marcas, un monopatín eléctrico con su cargador, un parlante, una mochila, una gorra, accesorios para relojes, una cartuchera de perfume, tickets de compra de celulares y una suma importante de dinero en efectivo.

Los efectivos lograron establecer que el denunciante habría sido quien simuló el hecho delictivo, debido a que éste había radicado una denuncia por un supuesto hurto, pero al analizar los domos de seguridad y cámaras privadas de la zona en el horario señalado, los investigadores no detectaron movimientos de personas ni maniobras sospechosas. Esta ausencia de actividad delictiva fue el primer indicio de que se trataba de un «autorobo».

Finalmente, se dispuso el traslado del detenido y de los elementos secuestrados hacia la ciudad de Resistencia, donde continuarán las actuaciones judiciales correspondientes.

fuente:datachaco