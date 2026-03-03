Derrumbe en Parque Patricios: se desplomó el patio interno de un complejo de viviendas

Por el incidente se evacuaron dos edificios y Bomberos de la Ciudad trabaja en el lugar.

En la madrugada de este martes, un importante derrumbe sacude el barrio porteño de Parque Patricios, luego de que se desplomara el techo del estacionamiento de un edificio de viviendas. Hay alrededor de 200 vecinos perjudicados por el hecho.

El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio, donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. La situación generó alarma inmediata entre los residentes.

Por prevención, los habitantes de los tres edificios que rodean el patio afectado, unas 500 personas distribuidas en cerca de 300 departamentos, fueron evacuados mientras trabajaban en el lugar bomberos, personal de Defensa Civil y equipos técnicos para evaluar la estabilidad de la estructura.

Federico, uno de los vecinos del inmueble, relató que lo que se desmoronó fue el patio interno que da al subsuelo, donde aparcan decenas de rodados. En declaraciones a Todo Noticias (TN), aseguró: “Es realmente impresionante. Lo que pasó no tendría que haber pasado, que viene de muchos años atrás”.

“Sentimos una explosión. Los vecinos empezaron a gritar que teníamos que irnos, así que bajamos con lo puesto”, dijo una mujer, que indicó que se estaba haciendo una obra en el lugar para mejorar el desagüe y evitar filtraciones de agua.

Personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar luego de que a las 4.45 se recibiera un llamado de alerta al 911. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros—, lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados.

Desde entonces, trabajan allí el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear la zona del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, según pudo saber este diario. Los especialistas se encontraban evaluando la estructura del edificio.