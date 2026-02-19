Dengue: sin casos positivos en el Chaco

El Ministerio de Salud del Chaco difundió este jueves el parte epidemiológico semanal sobre dengue correspondiente al período comprendido entre el 8 y el 14 de febrero.

Según el informe oficial, en esos siete días se notificaron 13 casos sospechosos, aunque no se registraron casos positivos ni probables de la enfermedad.

Desde la cartera sanitaria indicaron que, si bien en esta etapa no se confirma circulación viral, se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en toda la provincia.

Los equipos de salud continúan con el monitoreo permanente de notificaciones, el análisis de muestras y el seguimiento de cada situación reportada.

PREVENCIÓN, LA HERRAMIENTA CLAVE

Las autoridades reiteraron la importancia de sostener las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Eliminar recipientes que acumulen agua.

Mantener limpios patios y jardines.

Tapar tanques y cisternas.

Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales y floreros.

Desde Salud remarcaron que la participación activa de la comunidad es fundamental para reducir el riesgo de brotes, especialmente en esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito.

El Ministerio continuará difundiendo reportes periódicos y reforzando las acciones de control y prevención en distintas localidades.

fuente:datachaco