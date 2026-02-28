Dengue: no se detectaron casos positivos en la última semana

El Ministerio de Salud informó que, durante la semana epidemiológica comprendida entre el domingo 15 y el sábado 21 de febrero, no se detectaron casos positivos ni probables de dengue en todo el territorio provincial. Este dato surge del monitoreo permanente que realiza la cartera sanitaria a través del sistema de vigilancia epidemiológica y los equipos de salud distribuidos en hospitales y centros sanitarios .

En este contexto, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener y reforzar las medidas de cuidado para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue. Si bien actualmente no se registran casos, señalaron que la prevención continúa siendo clave para sostener esta situación.

Entre las principales recomendaciones, se solicita a la población:

Eliminar recipientes que acumulen agua en patios, balcones y alrededores de las viviendas.

Mantener limpios y tapados tanques y depósitos de agua.

Cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de animales.

Desmalezar y mantener ordenados los espacios exteriores.

Utilizar repelente y protección adecuada, especialmente en horarios de mayor circulación del mosquito.

Desde el Ministerio de Salud recordaron la importancia de reconocer los síntomas a tiempo y consultar de manera inmediata ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas o erupciones en la piel.

Las autoridades también indicaron que continuarán los operativos de prevención y control en distintos barrios, además de tareas de vigilancia y bloqueo sanitario ante cualquier sospecha que pudiera registrarse.

FUENTE:DATACHACO