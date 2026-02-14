Demoras para cruzar a Corrientes: un camión detenido volvió a generar caos

Largas filas de vehículos se están generando en el acceso desde nuestra Provincia hacia el Puente General Belgrano, con dirección a Corrientes. Unos minutos antes de las 12 un camión sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre la calzada. Esto complicó más la fluidez vehicular que ya se había notado alterada por un intento de suicidio que pudo ser evitado por la intervención de personal policial y los integrantes de la asociación «ángeles del Puente».

Las imágenes que llegaron muestran que para quienes deben utilizar el paso interprovincial ingr4esando a Chaco, la situación no es tan difícil.