Demoraron a una motociclista que manejaba en estado de ebriedad

Una motociclista fue demorada este sábado por la mañana, tras ser detectada circulando en aparente estado de ebriedad a escasos metros de la Dirección de Tránsito, en un hecho que generó preocupación por el riesgo para la seguridad vial.

El procedimiento se dio en el marco de un control de rutina, cuando una inspectora advirtió maniobras irregulares y procedió a la verificación correspondiente.

El test de alcoholemia confirmó un resultado positivo 2,28 g/l.

Como parte del procedimiento, se labró el acta de infracción y se dispusieron las medidas contravencionales vigentes.

Desde el área de Tránsito recuerdan la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol para prevenir siniestros y proteger vidas.

