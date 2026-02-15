Demoraron a dos hombres por maltratar a caballos en la vía pública

En el mediodía de este sábado, alrededor de las 12:10, personal policial circulaba por la calle Coronel Bogado y avenida Liniers de Charata, cuando se acerca una transeúnte, identificada como D.G.M, de 60 años, informando que un hombre estaba maltratando a un animal equino.

El sujeto lo llevaba tirando un carro de un eje (zorra), y dicho animal no estaba en condiciones para realizar ese trabajo.

En consecuencia, se interceptó al individuo, identificado como M.E, de 62 años, y se procedió al secuestro del animal equino, macho, de pelaje rosillo, sin marca visible, como así también al carro que transportaba.

Puesto en conocimiento el fiscal en turno, dispuso que se notifique de la causa alhombre y que continúe en libertad, y que el equino sea trasladado por personal del Departamento Seguridad Rural de General Pinedo, para su resguardo en predio adecuado.

Se coordinó con personal de dicho Departamento para el traslado del mismo.

EN RESISTENCIA

Personal de la Comisaría Decimotercera de Resistencia tomó conocimiento, alrededor de las 14 de este sábado, sobre un posible caso de maltrato animal. Ante ello, interceptaron un carro de tracción a sangre que transportaba tarimas de madera, en avenida Juana Azurduy y calle Honorio Ortiz de la capital chaqueña.

La intervención se originó a partir de la denuncia radicada por una mujer de 54 años, quien manifestó haber observado alrededor de las 11:50 al conductor, circulando por la colectora de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura de un conocido mayorista con una carga aproximada de diez palets, presuntamente sobre exigiendo al animal.

Según indicó, realizó un seguimiento hasta avenida Juana Azurduy y calle Honorio Ortiz, donde finalmente fue interceptado por el personal policial.

Los caballos rescatados.

Posteriormente, los agentes secuestraron un equino (padrillo, macho entero, pelaje zaino, con marca visible similar a la letra «R»), un carro de madera con estructura de hierro, dos ruedas, y tres palets de madera.

Asimismo, fue conducido un hombre de 30 años, quien guiaba el carro al momento del procedimiento.

Consultado con la Fiscalía de Investigación Penal Rural y Ambiental, a cargo de Noelia Miño, se dispuso notificar al involucrado de las actuaciones.

Además, se ordenó que el carro y los palets permanezcan en carácter de secuestro, mientras que el equino fue alojado en el Departamento Rural.

fuente:datachaco