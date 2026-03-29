Defensores de Vilelas le ganó 1 a 0 a Tucumán Central y consiguió su primera victoria

Defensores de Vilelas consiguió su primera victoria en el campeonato, por 1 a 0 ante Tucumán Central, otro equipo recién ascendido. El partido, correspondiente a la 2ª fecha de la zona 2 del torneo Federal «A» de fútbol, se disputó en el Estadio Centenario de Sarmiento, donde el «Verde» hará de local todo el año.

El DT Joaquín Espíndola paró un 4-3-3 y formó con Leandro Ledesma en el arco; Bruno Prietto, Brian Berlo, Facundo Lallana y Nahuel Molina en la defensa, Lautaro Remotti, Rodrigo Montenegro y Leonel Niz en la mitad de la cancha; y Gonzalo Ríos, Gonzalo Cañete y Gustavo Carballo (capitán) en la delantera.

El único tanto del encuentro fue convertido a los 8 minutos por Ríos, el número 9, y luego el conjunto chaqueño pudo sostener el resultado hasta el final del partido.

Se trata de un buen resultado para Vilelas, ya que la primera fecha cayó 2-1 ante San Martín en Formosa y su rival venía victorioso, ya que le ganó 1-0 de local a Mitre de Posadas.

El siguiente compromiso será ante el difícil Boca Unidos en Corrientes, y la siguiente fecha habrá duelo chaqueño ante Sarmiento.

fuente:diariochaco