Decomisan más de 27.000 atados de cigarrillos y materiales de construcción de contrabando

El hecho tuvo lugar cuando personal de la Sección «General Belgrano» del Escuadrón 5 «Pirané», realizaba patrullajes dinámicos, móviles y sorpresivos sobre la Ruta Provincial Nº 23, en la localidad de General Manuel Belgrano.

En ese contexto, los funcionarios observaron un vehículo que, al advertir la presencia del personal uniformado, disminuyó bruscamente la velocidad y realizó una maniobra en «U», dándose a la fuga.

Ante esta situación, los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado, logrando visualizar a unos dos kilómetros el rodado abandonado sobre la traza vial. Al inspeccionar el interior del vehículo, una camioneta tipo pickup, constataron que transportaba mercadería de origen extranjero.

Se secuestraron 27.420 paquetes de cigarrillos en infracción a la Ley 22.415 «Código Aduanero», cuyo avalúo asciende a 61.149.342 pesos. Asimismo, al verificar los datos del rodado, se estableció que la camioneta registraba pedido de secuestro vigente por una causa de hurto automotor en la provincia de Buenos Aires.

Intervino la Unidad Fiscal Federal de la provincia de Formosa, que orientó el secuestro de la totalidad de la mercadería y del vehículo.

Asimismo, personal del Escuadrón 16 «Clorinda» controló un camión de una empresa de transporte, al momento en que se encontraba cargando mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, ubicado en Barrera de Contención Hídrica y calle San Vicente.

Como resultado, se secuestraron 142 chapas de zinc, 43 perfiles y 137 paquetes de machimbre de PVC por infracción a la Ley Nº 22.415, además del rodado involucrado, con intervención de la Unidad Fiscal de Formosa y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, delegación Clorinda.