De ser titular ante Racing a no ser convocado: Edinson Cavani no viaja a salta con Boca

De portar la cinta de capitán en el último encuentro a quedar al margen de los convocados para el debut en la Copa Argentina 2026. Así de cambiante resulta el presente de Edinson Cavani en Boca, que este martes se presentará en Salta para disputar los 32avos de final del certamen federal frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

El entrenador Claudio Úbeda confirmó la lista de 25 futbolistas que viajarán al norte del país para el encuentro en el estadio Padre Martearena, y el nombre del experimentado atacante no figura entre los citados. La ausencia sorprendió, sobre todo porque el uruguayo había sido titular y capitán ante Racing, en un contexto de liderazgo marcado por la baja de Leandro Paredes.

Sin embargo, según trascendió, la decisión no obedece a una recaída física como la que lo marginó en el arranque de la temporada. En esta oportunidad, el cuerpo técnico optó por preservarlo y permitirle una puesta a punto más intensa en el predio de Ezeiza, con la mira puesta en los desafíos inmediatos, entre ellos la Copa Libertadores y el compromiso venidero ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.

La planificación de «Sifón» contempla una rotación amplia para el estreno en la Copa Argentina. La intención es otorgar rodaje a futbolistas que no tuvieron demasiados minutos en las primeras fechas del año. En ese esquema aparece con chances concretas de debutar como titular el paraguayo Adam Bareiro, quien tras entrenarse durante dos jornadas con el plantel fue incluido por primera vez en la convocatoria.

También figura entre las novedades el regreso del español Ander Herrera, recuperado de un desgarro sufrido semanas atrás. Si bien comenzaría en el banco, se espera que pueda sumar minutos en el complemento para retomar ritmo competitivo. En defensa, nombres como Nicolás Figal y Marco Pellegrino asoman como alternativas desde el arranque, al igual que Malcom Braida en el mediocampo.