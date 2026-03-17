Cuestionan los privilegios que tendrá Cristina Fernández para declarar en Tribunales

La inminente audiencia en la que deberá prestar declaración la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a poner el foco en las condiciones en que se desarrollan los procesos judiciales de alto perfil en la Argentina. En particular, el caso vinculado a la causa de los «Cuadernos» reaviva discusiones en torno a la igualdad ante la ley y la aplicación de criterios uniformes para todos los imputados.

En el desarrollo del expediente, distintas instancias previas, incluidas aquellas relacionadas con la acusación fiscal, no siempre requirieron la presencia física de la ex mandataria, en línea con modalidades procesales que admiten intervenciones remotas o representaciones a través de la defensa. Sin embargo, la convocatoria a una audiencia presencial introduce ahora un nuevo escenario, con atención puesta en los detalles operativos.

Entre los aspectos que generan debate aparecen las condiciones de traslado y custodia. Está previsto que la ex jefa de Estado cuente con un esquema de seguridad propio y a las normativas vigentes para ex presidentes, lo que implicaría un dispositivo diferenciado respecto de otros acusados. Este punto suele ser interpretado como un privilegio, más que una medida de resguardo institucional.

También se prevén restricciones en la cobertura visual del ingreso y egreso, así como circuitos de acceso específicos que limitarían la exposición pública. La posibilidad de evitar el contacto directo con la prensa o con otros imputados forma parte de un esquema que, en casos de alta sensibilidad, busca ordenar la logística judicial y garantizar condiciones de seguridad.

La causa de los «Cuadernos», que investiga presuntos hechos de corrupción en la obra pública, continúa siendo uno de los expedientes más relevantes del ámbito federal. Su desarrollo ha estado marcado por múltiples planteos, tanto de las defensas como de la fiscalía, en un proceso que se extiende desde hace años y que involucra a numerosos ex funcionarios y empresarios.

En este contexto, la audiencia adquiere un valor que trasciende lo estrictamente judicial. Además, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner llegará a declarar en condición de condenada en otra causa que también tuvo como eje la corrupción en el manejo de los fondos públicos.

LOS PRIVILEGIOS CUESTIONADOS

Custodia propia

Al tratarse de una ex jefa de Estado, cuenta con un esquema de seguridad asignado de manera permanente. Esto implica que su traslado y protección no dependen exclusivamente de fuerzas como la Policía Federal o Gendarmería durante la audiencia.

Ingreso y egreso diferenciado

Se prevé que utilice accesos específicos al tribunal, evitando áreas comunes. Esto reduce el contacto con otros acusados, público o prensa.

Cuidado a la exposición mediática

Habrá restricciones para la toma de imágenes o registros audiovisuales durante su llegada o salida, algo que no siempre ocurre con el resto de los imputados.

Traslado

El ingreso y egreso será directamente en vehículo, sin instancias de caminata pública, lo que limita la visibilidad de su presencia.