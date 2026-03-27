Cuatro chaqueños se repartieron más de $ 433 millones con la Poceada

El tradicional sorteo dejó este jueves la alegría en hogares de Resistencia, La Tigra, Puerto Tirol y Tres Isletas.

Cuatro ganadores arrojó el sorteo 2286 de la Poceada de Lotería Chaqueña. Cada uno de los afortunados apostadores se llevará, libre de impuestos, poco más de 108 millones de pesos.

La suerte se distribuyó en boletas jugadas en Resistencia, La Tigra, Tres Isletas y Puerto Tirol.

Según los organizadores, para el sorteo del próximo sábado ya hay asegurada una base de 106 millones de pesos.