Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia

La consultora Analytica elaboró un informe sobre el costo del changuito provincia por provincia. Todos los territorios del país percibieron un aumento en el rubro de alimentos y bebidas en febrero .

«La canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores», señaló en informe en la introducción.

El changuito más caro está en Santa Cruz, en donde cuesta $944.603. En segundo lugar se ubica Chubut, con un costo de $925.409. Cierra el top 3 Tierra del Fuego, con $918.569. En cuarto lugar aparece Neuquén, con un costo de $890.592. Cierra el top 5 Río Negro, con un costo de $889.937.

Por el contrario, los distritos más baratos son la Ciudad de Buenos Aires, con $833.670; La Rioja, con $832.865; Chaco, con $832.188; y Misiones, con $828.807

Según Analytica, una de las causas en la dispersión de precios es el costo de vida entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, es la región con salarios más elevados. Entonces, «los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas», indicó el documento.

«Sin embargo, dado que el promedio salarial puede tener una alta dispersión, se tomó como caso específico al salario de comercio al por menor por ser uno de los gremios más importantes en cuanto a cantidad de trabajadores. Tomando este sector, si bien se mantiene en gran medida la comparación regional, se ve que la ponderación de la canasta es significativamente más elevada, llegando a implicar un tercio de la suma de dos salarios», sostuvo el informe.