¿Cuándo es el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso?

El Poder Ejecutivo organiza la Asamblea Legislativa que dará inicio al período ordinario en el Congreso de la Nación. La ceremonia volverá a realizarse en horario nocturno y marcará el arranque formal de la agenda legislativa del oficialismo.

El presidente Javier Milei hablará el domingo 1 de marzo a las 21 en el Palacio Legislativo. Será el tercer año consecutivo en que la apertura se concrete por la noche, una modalidad que rompió con la tradición matutina de administraciones anteriores y que el entorno presidencial atribuye a una decisión estratégica de comunicación.

El mensaje tendrá como eje la hoja de ruta económica y el paquete de reformas que el Gobierno pretende impulsar durante el año. En la Casa Rosada anticipan un discurso con tono expansivo y foco en cambios estructurales, en un escenario donde el oficialismo confía en un esquema de acuerdos más aceitado con gobernadores y bloques aliados.

La exposición se realizará desde un atril ubicado en el recinto de la Cámara de Diputados. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo buscará exhibir fortaleza parlamentaria y respaldos políticos que le permitan avanzar con iniciativas sensibles.

Entre los proyectos que el Gobierno planea priorizar figuran la reforma de la Ley de Glaciares, el debate sobre el financiamiento universitario y una reforma tributaria orientada, según la promesa oficial, a reducir la carga impositiva. También se mantienen en agenda modificaciones al sistema electoral y al financiamiento partidario. Tras la suspensión de las PASO para 2025, el oficialismo apunta a discutir su eliminación definitiva.

En política exterior, el Presidente prevé enviar al Congreso la adhesión al Board of Peace, en línea con su sintonía con la administración de Donald Trump.

La organización del acto está a cargo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en coordinación con el Senado y la Casa Rosada. El operativo incluye invitaciones a gobernadores, miembros del Poder Judicial y referentes políticos, además de la habitual presencia de militantes en los palcos.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene abiertos frentes institucionales relevantes: el debate por la integración de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres miembros, y la discusión sobre el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. Todo ese escenario servirá de telón de fondo para un discurso que buscará fijar el tono político del año.

