Crisis en Tulipán: la empresa despidió a 220 trabajadores por la caída del consumo

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores en medio de una fuerte caída del consumo que impacta en varios rubros industriales vinculados al látex.

La decisión implicó una reducción drástica de su estructura laboral: la planta de personal pasó de 355 a 135 empleados, lo que representa un recorte superior al 60 % de su dotación total.

El ajuste afecta principalmente a trabajadores de las plantas que la compañía posee en el partido bonaerense de San Martín y en la provincia de San Luis, donde se concentra la producción de preservativos y otros artículos derivados del látex.

Además de los productos de la marca Tulipán, Kopelco S.A. fabrica insumos industriales como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados. Sin embargo, la caída de la demanda golpeó con fuerza a esas líneas de negocio, lo que agravó la situación general de la empresa.

«Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante», admitió el gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz. Según explicó, en algunos segmentos las ventas llegaron a caer hasta un 50 %.

Desde la compañía señalaron que el problema no se limita al mercado de preservativos. La retracción del consumo también afecta a varios sectores industriales que utilizan derivados del látex, lo que impacta de manera directa en el volumen de producción.

Durante décadas, la diversificación de productos fue uno de los pilares del crecimiento de la empresa fundada a fines de los años 80. En el actual contexto económico, esa estrategia quedó expuesta a la caída simultánea de la demanda en distintos mercados.

A pesar de la crisis, la marca Tulipán conserva cerca del 40 % del mercado argentino de preservativos, una participación que le permite sostener parte de la actividad con precios competitivos.

El propio Kopelowicz describió el escenario que atraviesa la empresa como un «jaque total», en medio de una contracción industrial que ya se traduce en cierres de líneas de producción y pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores.