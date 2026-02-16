Crimen de un penitenciario en Misiones: detuvieron a su pareja por encubrimiento

La investigación por el crimen de Julio César Argüello, agente del Servicio Penitenciario de Misiones que murió tras recibir un disparo en la cabeza, sumó en las últimas horas un nuevo giro: fue detenida su pareja, acusada de encubrimiento, luego de que surgieran indicios de manipulación y eliminación de pruebas clave .

La mujer, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°7 y se suma a la detención de Lidia Argüello, hermana de la víctima, quien hasta ahora era la principal sospechosa en el expediente. La causa continúa caratulada como «muerte dudosa», aunque los investigadores avanzan con hipótesis más complejas.

El caso se inició el 6 de febrero en la ciudad de Posadas, cuando una mujer alertó a la Policía tras encontrar a su hermano gravemente herido en su domicilio. Argüello presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y permaneció internado en terapia intensiva durante seis días, hasta que finalmente falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. En un primer momento, no se descartó la posibilidad de un suicidio.

Sin embargo, con el avance de las pericias y los allanamientos, la investigación comenzó a orientarse hacia un presunto homicidio. En la vivienda de la hermana del penitenciario se secuestró un revólver calibre 32, que habría sido utilizado en el hecho .

Según informaron medios locales, este domingo fue detenida la pareja de Argüello, imputada por presuntas maniobras de limpieza, modificación y borrado de evidencias que habrían sido determinantes para esclarecer lo ocurrido. Además, se le atribuye haber tomado posesión de bienes personales de la víctima mientras aún permanecía internada.

El abogado querellante, Cristian Cariaga, representante de la familia, sostuvo que existen múltiples irregularidades que comprometen tanto a la hermana como a la pareja del hombre asesinado. En declaraciones radiales, indicó que los hijos de Argüello denunciaron dificultades para acceder a información médica durante la internación, y apuntó a la novia del penitenciario por obstaculizar el contacto de la familia con el hospital.

En el marco de estas actuaciones, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios vinculados a la causa, donde se incautó otro revólver, marca Tanque, del mismo calibre que el proyectil hallado en el cuerpo de la víctima.

La investigación continúa bajo la órbita del juez Fernando Luis Verón, subrogante del Juzgado de Instrucción N°7, mientras se analizan nuevas pruebas que podrían modificar la calificación del caso en las próximas semanas.

