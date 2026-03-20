Crimen de Romina Karban: las audiencias preliminares iniciarán el 7 de abril

La causa por el crimen de Romina Karban, ocurrido en mayo de 2024 en la zona rural de Presidencia Roque Sáenz Peña, avanza hacia la instancia de juicio con la confirmación de las audiencias preliminares, que comenzarán el próximo 7 de abril.

Por el hecho permanece detenido su hermano, Renzo Karban, único imputado en la causa, quien llegará a juicio acusado de homicidio agravado.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal N°1, que reunió distintos elementos de prueba que comprometen al acusado, en un caso que generó fuerte conmoción en la comunidad saenzpeñense.

De acuerdo a la autopsia, Romina Karban fue asesinada de al menos cinco disparos, varios de ellos efectuados por la espalda y en la cabeza, lo que para los investigadores configura un ataque con alevosía. El cuerpo fue hallado el 9 de mayo de 2024 en un campo cercano a un predio familiar, junto a su motocicleta y pertenencias.

Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran registros de comunicaciones en los que el imputado habría intentado conseguir un arma de fuego, así como imágenes de cámaras de seguridad que lo ubican en distintos puntos tras el hecho, lo que, según la hipótesis fiscal, podría haber sido parte de una coartada.

En cuanto al móvil, la principal línea investigativa apunta a un conflicto económico vinculado a la herencia familiar, particularmente por la posesión de tierras donde se produjo el crimen.

El proceso judicial continuará con las audiencias preliminares, instancia en la que se definirán las pruebas que serán ventiladas en el juicio por jurados. La jueza técnica designada es la doctora Rosana Glibota, quien tendrá a su cargo la conducción del proceso.

fuente:diariochaco