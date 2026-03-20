Varias familias de la localidad de El Pintado permanecen aisladas como consecuencia de la crecida del río Bermejo, que provocó cortes en caminos vecinales y dificultades para la circulación en distintos sectores de la zona. En ese marco, especialistas advirtieron que la situación podría extenderse durante 10 días o dos semanas más.

Desde la Policía informaron que este jueves el agua cubría un tramo de aproximadamente 12 kilómetros del camino vecinal que une la localidad con el paraje Las Flores. En ese sentido, el corte, que comienza a unos seis kilómetros del casco urbano, lo que impide el tránsito vehicular y afecta a unas 15 viviendas de familias.

Con ese panorama, la fuerza provincial sostuvo que, pese a las complicaciones generadas por la creciente, hasta el momento no se registran personas en riesgo ni viviendas anegadas. La situación también se mantiene en el camino hacia la planta de Agua Potable, en la zona conocida como ex Pintado Viejo, donde el desborde del agua provoca un corte a unos cinco kilómetros de la localidad. Como resultado, al menos cinco familias permanecen aisladas, al igual que trabajadores de la planta potabilizadora.

«Se produjo, hace prácticamente dos semanas, una gran crecida en la zona de la Cuenca Alta, sumando los caudales del río Bermejo y del río San Francisco, y eso ha producido desbordes todos los días posteriores a esa gran crecida en la zona salteña, porque los caudales que bajan de la montaña son demasiado grandes para el cauce en la llanura, y entonces históricamente el río Bermejo produce esos desbordes», explicó el ingeniero en Recursos Hídricos, Hugo Rohrman .

Crecida del río Bermejo: advierten que la situación podría durar hasta dos semanas.

En esa misma línea, Rohrman indicó que la situación se da debido a desbordes aguas abajo en zona salteña. «En enero y parte de febrero ocurrió otra crecida, lo que generó desbordes en la misma zona, por lo tanto ahora toda esa zona que se vuelva a inundar, comienza a desbordar aguas abajo y ahí ya le toca a la provincia del Chaco. La crecida duró casi una semana, o sea que el volumen de agua que viene es muy grande, y ya se empezó a manifestar en la zona de El Sauzalito, a la altura de El Pintado que estaría en dirección a Nueva Pompeya, ya aparecen los desbordes. De ahora en más y por diez días o hasta dos semanas, esos desbordes se van a ir manifestando desde El Pintado hasta la altura de Villa Río Bermejito», detalló.

«Esto va a durar tranquilamente dos semanas y esperemos que no llueva o que no se genere una nueva crecida en la Cuenca Alta. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional dice que las perspectivas de lluvia de marzo y abril, especialmente, en esa zona del Noroeste del país, son superiores a los normales, que es lo que se está dando y uno está viendo además de los desbordes del Bermejo», agregó luego.