Crece la venta de pasajes por el fin de semana largo de Carnaval

El feriado de Carnaval actúa como un catalizador del turismo interno, movilizando a millones de argentinos a lo largo del país y beneficiando a diversas categorías turísticas.

El movimiento turístico debido al Carnaval beneficia a múltiples sectores en comparación a años anteriores, uno de los principales: el transporte terrestre.

Desde Plataforma10 indicaron que el comportamiento de los usuarios durante el 2025 fue consistente con las cifras oficiales y anticipan un escenario aún más favorable para 2026.

Según CAME, en 2025 se movilizaron 2,8 millones de personas por Argentina, un 7,6% más que el mismo período del año 2024 y el impacto económico reflejó una recuperación del 33,8% en comparación con el año anterior.

El feriado de Carnaval actúa como un catalizador del turismo interno, movilizando a millones de argentinos a lo largo del país y beneficiando a diversas categorías turísticas: transporte terrestre, hotelería, gastronomía y a la propia economía regional.

Respecto al 2026, las búsquedas en la plataforma ya anticipan un fuerte tráfico de viajeros hacia la Costa Atlántica y Córdoba, principalmente.

El destino costero tiene a Mar del Plata como destino más solicitado y le siguen Pinamar y Villa Gesell. En Córdoba, no sólo se registra alta demanda en la capital provincial sino también en Cosquín, la Falda y Villa Carlos Paz, ya que el feriado coincide con la presentación del Cosquín Rock.

«Las búsquedas reflejan un sólido interés en aprovechar el feriado de carnaval y creemos que esto se va a traducir en récords de ventas de pasajes de micro», expresó Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10.

«Venimos notando una decisión de compra bastante cercana a la fecha en toda la temporada de verano 2026 en general y creemos que esto también aplicará para este feriado», añadió.

fuente:datachaco