Crearán un registro de infractores por rellenos de lagunas y obstrucción de canales

La Administración Provincial del Agua (APA) puso en marcha un Registro de Infractores para combatir prácticas ilegales que afectan los recursos hídricos de la provincia del Chaco, como rellenos de lagunas y obstrucciones de canales.

De esta manera, se advirtió sobre la situación hídrica crítica en la región y remarcaron la necesidad de gestionar el agua de manera responsable y sostenible.

Desde la APA indicaron que la medida busca promover la responsabilidad colectiva en el manejo de los recursos hídricos. El objetivo es que el Registro de Infractores genere conductas más responsables, priorizando el interés general por sobre acciones individuales que pueden perjudicar a comunidades enteras.

La decisión se da en un contexto complejo, marcado por precipitaciones irregulares y lluvias por debajo de lo habitual. En ese sentido, recomiendan a los productores optimizar el uso de sus reservorios y elegir cultivos acordes a la situación climática actual.

Además, la provincia trabaja en el control de unos 2.600 kilómetros de canales de drenaje que durante años estuvieron desatendidos, con falta de mantenimiento y planificación.

Como ejemplo de la problemática, el 24 de diciembre en zonas de Presidencia Roque Sáenz Peña y Pampa del Infierno, un productor obstruyó un canal pese al pronóstico de lluvias. El equipo técnico intentó persuadirlo para que retirara el taponamiento, pero finalmente debió intervenir la fuerza pública para resolver la situación.