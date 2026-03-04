Coudet fue presentado en River: «Sé el lugar en el que estoy, me gusta el lío»

River Plate oficializó este miércoles a Eduardo Coudet como nuevo director técnico del primer equipo, en reemplazo de Marcelo Gallardo. El entrenador de 51 años fue presentado en conferencia de prensa en el estadio Monumental junto a dirigentes y referentes del club, marcando el inicio de una nueva etapa deportiva.

Durante su presentación, el flamante DT expresó entusiasmo por el desafío y dejó en claro que asume plenamente la responsabilidad del cargo: «Sé el lugar en el que estoy y la responsabilidad que esto implica. Me gusta el lío y acá estamos», afirmó.

La dirigencia del club destacó que la elección fue consensuada y basada tanto en la trayectoria del entrenador como en su identificación con la institución. El manager Enzo Francescoli aseguró que Coudet reúne las condiciones necesarias para devolverle protagonismo al equipo. «Creemos que Eduardo nos puede devolver momentos importantes y que River vuelva a ser protagonista», señaló el dirigente durante la conferencia.

Coudet, por su parte, reconoció el legado de su antecesor y reveló que se comunicó con Gallardo antes de asumir: «Soy un agradecido a Marcelo. Sus palabras me hicieron muy bien porque siempre nos respetamos mucho», comentó.

El técnico explicó que buscará construir un equipo protagonista, intenso y agresivo desde lo físico, aunque evitó anticipar un sistema táctico definido. «Todos los entrenadores tienen que adaptarse a las características de los jugadores que tienen. Mentiría si digo cómo vamos a jugar ahora. Tenemos una semana de trabajo donde en el campo se decide todo», sostuvo.

Además, remarcó que la competencia interna será clave para elevar el rendimiento del plantel: «Juega el que mejor está. Mi objetivo es hacer mejor a cada jugador», afirmó. Coudet aseguró estar conforme con los futbolistas disponibles y confió en recuperar rápidamente el nivel colectivo del equipo. En ese sentido, pidió apoyo de los simpatizantes para afrontar el nuevo proceso.

«Lo primero que le digo a los hinchas es unidad. Necesitamos estar juntos para lograr una recuperación lo antes posible», expresó. También reconoció la exigencia que implica dirigir al club: «Estar acá es así. Hay que ganar campeonatos», agregó.

El entrenador confirmó que comenzará de inmediato los entrenamientos junto a su cuerpo técnico y destacó la energía con la que encara el desafío: «Tengo mucha adrenalina y mucha ilusión. Lo único que mejora las cosas es el tiempo y el trabajo», concluyó.

fuente:diariochaco