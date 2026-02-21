Corzuela: tragedia en una laguna: murió un menor de 8 años

Un trágico hecho conmociona a la localidad de Corzuela. Poco después de las 18 horas se tomó conocimiento del fallecimiento de un niño de 8 años en la reserva de agua de la Cooperativa de Agua Potable.

Según las primeras informaciones, el menor —identificado con las iniciales A.B.C.— se encontraba pescando junto a su padre cuando, al acercarse a la orilla de la laguna, habría perdido el equilibrio y caído en un sector utilizado para la extracción de agua para riego municipal.

De acuerdo a los datos preliminares, el padre intentó rescatarlo sin éxito y dio aviso inmediato a la Policía. Minutos más tarde, personal de Bomberos Voluntarios, con colaboración de vecinos, logró extraer el cuerpo del niño, que fue trasladado al hospital local. Se aguarda la intervención de médicos forenses provenientes de Charata para las actuaciones correspondientes.

Desde Bomberos indicaron que el sector donde ocurrió el hecho tendría una profundidad estimada de entre 6 y 8 metros.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía del Chaco, Bomberos Voluntarios y personal del Hospital “General Belgrano”.

Se espera el parte oficial de las autoridades para conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido.