Corzuela: identifican a un menor por maniobras peligrosas en moto tras viralización de videos

A partir de la difusión de videos en redes sociales donde se observaban carreras clandestinas y maniobras peligrosas con motocicletas, la Policía de Corzuela avanzó en la identificación de uno de los involucrados y secuestró el rodado utilizado.

El procedimiento se enmarca en una causa por supuesta infracción al artículo 96 del Código de Faltas Provincial (Ley 850-J), con intervención del Juzgado de Paz y Faltas local, a cargo de la Dra. Eliana Marisel López.

Según el informe de la Comisaría de Corzuela, tras analizar las imágenes viralizadas en las que se observaban picadas sobre la Ruta Nacional 89 se logró identificar a un menor de 17 años, individualizado con las iniciales L.L.O., quien conducía una motocicleta blanca realizando una maniobra peligrosa tipo “willy”, acompañado por una joven.

Posteriormente, el personal policial logró el secuestro de una motocicleta marca IKA de 110 cc, la cual coincidiría con la observada en los registros fílmicos. El conductor fue notificado de las actuaciones en libertad, conforme a la normativa vigente.

Por otra parte, en otro fragmento de los videos se observa a dos jóvenes que habrían sustraído conos refractarios de la vía pública mientras circulaban en motocicleta. No obstante, el director de Tránsito Municipal, identificado con las iniciales F.P.C. (29), indicó que esas imágenes datarían de más de un año y que en su momento no se radicó denuncia, ya que los elementos fueron recuperados.

Las actuaciones continúan mientras se investiga la participación de otros involucrados en estas conductas peligrosas que ponen en riesgo la seguridad vial.