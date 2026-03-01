Cortes de tránsito en el Congreso por el discurso de Milei: hasta qué hora estarán bloqueadas las calles

El fuerte operativo de seguridad desplegado por Casa Militar en las inmediaciones del Congreso Nacional afectará el tránsito porteño durante gran parte del domingo. Las restricciones, que comenzaron a aplicarse de forma estricta desde la tarde, se mantendrán vigentes hasta la noche.

Específicamente, el dispositivo policial y los vallados terminarán una vez que el presidente Javier Milei abandone el edificio legislativo tras finalizar su discurso. Teniendo en cuenta que el inicio de la ceremonia está pautado para las 21:00 horas, se estima que las calles continuarán cortadas hasta altas horas de la noche.

Zonas y calles con tránsito cortado por el operativo

Aunque el cronograma oficial no fue publicado en su totalidad, el esquema preventivo contempla bloqueos absolutos en puntos clave del centro porteño:

Interrupciones totales: en el cuadrante delimitado por las calles Ayacucho, Sarandí, Bartolomé Mitre, Solís y Adolfo Alsina.

Avenidas principales: cortes absolutos en Avenida Rivadavia, la calle Hipólito Yrigoyen y en la intersección de Avenida Entre Ríos con Avenida Callao.

Eje presidencial: cierres totales en Avenida de Mayo y Avenida Rivadavia, desde la calle Lima hasta el propio Palacio Legislativo, para garantizar el traslado de la comitiva.

Por su parte, las autoridades de transporte priorizarán el funcionamiento del Metrobús para intentar minimizar las demoras en la zona céntrica.