Cortes de luz programados: ¿Qué zonas estarán afectadas este viernes?

La empresa Secheep informó que este viernes 20 de marzo realizará tareas de mantenimiento que requerirán suspensiones momentáneas del servicio en sectores puntuales.

En Antequeras, el corte se extenderá de 08:00 a 11:00 y afectará al área del peaje del puente interprovincial, el barrio San Pedro Pescador y zonas cercanas.

Por su parte, en Puerto Tirol, la interrupción está prevista entre las 09:00 y las 12:00, con impacto en los barrios Obispado, Altos Verdes, Colombo y sectores aledaños.

Desde la empresa recomendaron prever el uso de energía durante las franjas indicadas, ya que el servicio se verá interrumpido mientras se ejecutan las tareas.

Los trabajos forman parte de un esquema de mantenimiento orientado a sostener el funcionamiento del sistema eléctrico y reducir riesgos de fallas en la red.