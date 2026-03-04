Corrientes: un conductor chaqueño chocó con un motociclista, que falleció en el acto

El siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional Nº 123 alrededor de las 6:40. Estiman que la neblina fue un factor determinante en el accidente.

En Corrientes, un conductor chaqueño se vio involucrado en un accidente trágico donde la neblina fue un factor determinante y terminó con la muerte de un motociclista. Se trató de un choque frontal sobre la Ruta Provincial N°123, a la altura del kilómetro 36,8, en cercanías de Arroyo Batel.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:40, en jurisdicción de la Comisaría de Nueve de Julio de la vecina provincia. Por causas aún que se investigan, un conductor chaqueño de 36 años y su acompañante circulaban en un auto Volkswagen T-Cross, en sentido oeste-este, cuando colisionaron con una motocicleta Honda. Se sospecha que la neblina, que provocó una baja visibilidad, fue un factor determinante que terminó provocando el choque.