Corrientes: un conductor chaqueño chocó con un motociclista, que falleció en el acto

El siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional Nº 123 alrededor de las 6:40. Estiman que la neblina fue un factor determinante en el accidente.
En Corrientes, un conductor chaqueño se vio involucrado en un accidente trágico donde la neblina fue un factor determinante y terminó con la muerte de un motociclista. Se trató de un choque frontal sobre la Ruta Provincial N°123, a la altura del kilómetro 36,8, en cercanías de Arroyo Batel.
El siniestro se produjo alrededor de las 6:40, en jurisdicción de la Comisaría de Nueve de Julio de la vecina provincia. Por causas aún que se investigan, un conductor chaqueño de 36 años y su acompañante circulaban en un auto Volkswagen T-Cross, en sentido oeste-este, cuando colisionaron con una motocicleta Honda. Se sospecha que la neblina, que provocó una baja visibilidad, fue un factor determinante que terminó provocando el choque.
Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor, un hombre mayor de edad, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.
En el sitio trabajaron efectivos policiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el choque. La identidad de la víctima aún no fue informada oficialmente.
