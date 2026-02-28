Corrientes: detuvieron a un chofer de aplicación acusado de drogar, abusar y robar a una pasajera

Un joven de 24 años fue detenido este viernes en el barrio Tambor de Tacuarí, en la ciudad de Corrientes, acusado de abuso sexual y robo contra una mujer a la que habría drogado durante un viaje.

La medida se concretó tras una investigación de la Unidad Fiscal 5 y de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos. El allanamiento se realizó en un complejo de monoblocks, donde los efectivos secuestraron un automóvil y un teléfono celular que quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la causa, el hecho ocurrió a comienzos de año, cuando la víctima abordó un vehículo conducido por el sospechoso, quien trabajaba como chofer de la plataforma Uber. Durante el trayecto, el conductor le habría ofrecido una bebida que le provocó la pérdida de conocimiento.

Según la denuncia, el hombre la trasladó luego a un albergue transitorio, donde habría cometido el abuso.

La investigación también determinó que desde la billetera virtual de la mujer se realizó una transferencia cercana a los 100 mil pesos hacia una cuenta vinculada al imputado.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanza con las medidas procesales correspondientes.

fuente:datachaco