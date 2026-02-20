Coronel Du Graty: últimos días para anotarse al sorteo de viviendas

Desde el Ipduv destacaron que la modalidad de inscripción es completamente online, lo que permite realizar el trámite de manera simple y rápida desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para postularse, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Ipduv o a través de la plataforma Tu Gobierno Digital.

El registro forma parte de una política habitacional que busca ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda para familias de la localidad, garantizando transparencia y orden en el proceso de selección.

En ese marco, se recordó que uno de los requisitos fundamentales para participar del sorteo es que el grupo familiar acredite ingresos mínimos de $800.000.

Previo al inicio del registro online, técnicos del organismo provincial realizaron jornadas de asesoramiento presencial en el municipio, donde brindaron información detallada sobre los requisitos, la documentación necesaria y el funcionamiento del sistema de inscripción digital. Estas instancias permitieron acompañar a los vecinos y despejar dudas sobre el proceso.

Ante la buena respuesta registrada hasta el momento, desde el Ipduv reiteraron la invitación a quienes aún no completaron el trámite a hacerlo dentro del plazo establecido, aprovechando los últimos días en los que la plataforma permanecerá habilitada.