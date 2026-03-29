Copa Argentina: Racing sufrió pero avanzó y ya piensa en el clásico

Con gol de Maravilla Martínez, Racing superó a San Martín de Formosa. La Academia avanzó en la Copa Argentina y ya piensa en el clásico contra Independiente.

Racing avanza en la Copa Argentina. El equipo dirigido por Gustavo Costas tuvo que transpirar más de lo esperado en la cancha de Banfield, pero logró el objetivo. La «Academia» derrotó por la mínima diferencia al duro conjunto formoseño, logrando la ansiada clasificación y enfocando todos sus cañones en el próximo clásico de Avellaneda.

El gol de Maravilla Martínez para la victoria La superioridad celeste y blanca quedó manifiesta desde el comienzo del encuentro. A los 35 minutos de la primera mitad, un preciso cambio de frente de Gastón Martirena derivó en una asistencia que Adrián «Maravilla» Martínez solo tuvo que empujar en el segundo palo para estampar el 1-0 definitivo. A pesar de los seis cambios que dispuso el entrenador para cuidar piernas en la formación inicial, la Academia fue el claro dominador del trámite y convirtió a Kevin Humeler en la figura rival.

La falta de puntería y el mensaje para Independiente En el complemento, el equipo del Federal A intentó reaccionar y hasta le anularon un gol por offside, pero sus esperanzas se desmoronaron al quedarse con diez jugadores por la expulsión de Núñez tras un fuerte pisotón sobre Franco Pardo. Con un hombre de más, Racing generó múltiples situaciones de peligro, incluyendo tiros en el travesaño de Agustín García Basso y Baltasar Rodríguez, pero falló increíblemente en la definición, evidenciando un déficit que deberá corregir en lo inmediato.