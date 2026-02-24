Copa Argentina: obligado a ganar, Boca enfrenta esta noche a Gimnasia de Chivilcoy

Boca Juniors enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy esta noche desde las 21:15 por la primera ronda (32avos de final) de la Copa Argentina, encuentro que será televisado por TyC Sports. El Xeneize, que atraviesa un mal momento deportivo, tiene la obligación no solo de ganar, sino también de mostrar un mejor rendimiento ante un rival de menor categoría.

Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy llega con la oportunidad de dar el golpe y hacer historia, sin nada que perder. Sabiéndose de inferior categoría, intentarán cerrar espacios, ser intensos y aprovechar la mínima opción para generar peligro. El conjunto que milita en el Federal A, no compite oficialmente desde el 16 de noviembre.

FORMACIÓN DE BOCA

El DT de Boca Claudio Úbeda, fuertemente cuestionado en su puesto, presentará un equipo alternativo con varios suplentes y el debut de Adam Bareiro, el centrodelantero recientemente incorporado desde el Fortaleza de Brasil.

En el arco aparecerá Leandro Brey, que disputará su primer partido del año. En el fondo, la lesión de Juan Barinaga deja el lateral derecho para que se lo disputen Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito, una joven promesa de las inferiores. La dupla central también será alternativa, conformada por Nicolás Figal y Marco Pellegrino, y por la izquierda, Malcom Braida.

Con pocas alternativas, la mitad de la cancha mantendrá a jugadores usualmente titulares: Milton Delgado, Tomás Belmonte y Williams Alarcón. Adelante, el «Sifón» no apostará a los juveniles, sino que Bareiro será acompañado por Ángel Romero de un lado y Lucas Janson del otro.

fuente:diariochaco