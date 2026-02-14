Continúan los operativos de atención sanitaria en Resistencia: el cronograma completo

En el marco del programa provincial «Febrero en Acción: Salud para el Ingreso Escolar», se realizaron dos operativos de abordaje territorial en simultáneo en la ciudad de Resistencia, lo que alcanzó más de 700 atenciones entre ambas jornadas.

Durante los operativos se brindaron los siguientes servicios:

-Odontología (certificado bucodental)

-Medicina Clínica (certificado de buena salud)

-Vacunación según calendario oficial

-Enfermería.

Además, hubo acompañamiento de distintas áreas y programas provinciales y municipales, fortaleciendo el trabajo articulado y territorial para ampliar la cobertura sanitaria en los barrios. La idea de los operativos es acercar el sistema de salud a la comunidad, garantizando controles preventivos y el acceso a la documentación requerida para el ingreso escolar.

CRONOGRAMA DE PRÓXIMOS OPERATIVOS

-19/2: Resistencia (B° Güiraldes)

-19/2: Puerto Tirol (Centro Integral Comunitario)

-20/2: Barranqueras (Pasaje Lesaige 4860)

-20/2: Resistencia (B° San Antonio)

-26/2: Fontana (E.E.P. 1026 «Héctor Camors»)

-26/2: Resistencia (B° Toba)

-27/2: Resistencia (Plaza «25 de Mayo»)

-27/2: Resistencia (Plaza «Anfiteatro Paseo Sur»)

El programa continuará desarrollándose en distintos puntos del territorio chaqueño, promoviendo la prevención y el cuidado de estudiantes de todas las edades de cara al inicio del ciclo escolar.

Se recomienda asistir con DNI y carnet de vacunas para agilizar la atención.

fuente:datachaco