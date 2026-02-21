Continúa la búsqueda de Bernabé Navarro en la zona rural de Villa Berthet

La División Investigaciones Interior de Sáenz Peña realizó este jueves un nuevo operativo en la zona rural de Villa Berthet en el marco de la búsqueda de Bernabé Navarro, de 82 años, domiciliado en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien permanece desaparecido desde el 1 de febrero de 2026.

El procedimiento se llevó a cabo entre las 16 y las 22.30 horas y estuvo a cargo de personal del Departamento de Investigaciones Complejas del Interior. La comisión policial se trasladó en el móvil N-164 por el camino del cementerio de Villa Berthet hasta el Lote 1, donde funciona el Destacamento de la Sección Rural N°1.

En ese sector, los efectivos dialogaron con pobladores rurales y exhibieron la fotografía del hombre desaparecido. Según informaron, los vecinos manifestaron conocer el caso, aunque aseguraron no haber visto a Navarro en la zona.

Posteriormente, el operativo continuó hacia el cardinal Este, hasta la localidad de Haumonía, donde también se realizaron entrevistas con habitantes del lugar. Allí indicaron estar al tanto de la desaparición y señalaron que la policía local patrulla con frecuencia y colocó carteles en distintos puntos del área, aunque tampoco hubo resultados positivos.

Además, la comisión mantuvo contacto con personal del Destacamento Sección Rural Lote 10 de Haumonía, cuyos efectivos confirmaron que no cuentan con novedades sobre el paradero del anciano.

Tras culminar el recorrido sin nuevos indicios, la comisión regresó a su base. La búsqueda continúa bajo la coordinación de la División Investigaciones Interior de Sáenz Peña.