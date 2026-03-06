Consumo en la clase media: provincia por provincia, cuánto costó llenar el changuito en febrero

Todas las provincias del país percibieron un aumento en el rubro de alimentos y bebidas en febrero. En ese sentido, Formosa (+2,6%), Catamarca (+2,4%) y La Pampa (+2,3%) fueron las que tuvieron mayores subas, mientras que en Corrientes (+0,6) y San Juan (+0,4) se dieron los menores aumentos.

Según el estudio de Analytica, el changuito más costoso se encuentra en Santa cruz ($944.603), mientras que le siguen otras provincias patagónicas como Chubut ($925.409), Tierra del Fuego ($918.569), Neuquén ($890.592) y Río Negro ($889.937). En concepto de aumentos absolutos San Luis (+$52.949), Catamarca (+$35.340) y La Pampa (+$35.251) mostraron mayores incrementos. Por otro lado, las que menos sufrieron fueron Santa Fe (+$16.248), interior de Buenos Aires (+$15.172) y Río Negro (+$2.903).

«La canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores», reza la introducción del documento.

Específicamente dentro de la canasta, la consultora destacó la suba en el aceite de girasol, que presentó aumentos generalizados por segundo mes consecutivo. El ajuste fue del 2% al 4% en la mayoría de provincias, a excepción de Las Luis (+5,1%) y algunas provincias del norte como Formosa (+6,2%), Jujuy (+6,3%) y Misiones (+7,5%). Asimismo, en la mayoría de provincias detectó un aumento entre el 3% y 6% por parte del yogur bebible, con mayores incrementos en Santa Cruz (+9,3%) y Tierra del Fuego (+15,0%). La docena de huevos tuvo aumentos por encima del 4% en casi todas las provincias, llegando hasta por encima del 10% en el norte.

Por el contrario, entre los productos que registraron una baja en su precio, se encuentra la sal fina y la suprema de pollo empaquetada, invariante en algunas provincias o con leves aumentos en Mendoza (+1,3%), San Luis (+1,2%), La Rioja (+1,0%) y Jujuy (+1,6%).

Los motivos detrás de las variables en el changuito federal

Analytica sugiere que una de las causas en la dispersión de precios es el costo de vida entre regiones. En esa línea, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados. Entonces, «los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas».

«Sin embargo, dado que el promedio salarial puede tener una alta dispersión, se tomó como caso específico al salario de comercio al por menor por ser uno de los gremios más importantes en cuanto a cantidad de trabajadores. Tomando este sector, si bien se mantiene en gran medida la comparación regional, se ve que la ponderación de la canasta es significativamente más elevada, llegando a implicar un tercio de la suma de dos salarios», explica la consultora.

fuente:primeralinea