Conflicto familiar pone en jaque a abuelos: denuncian que su hijo quiere desalojarlos

El video de una pareja de abuelos pidiendo no ser desalojada por su propio hijo recorrió las redes sociales en las últimas horas. Se trata de Blanca Gómez y Nicolás Saboñik, quienes, casi con clemencia, pidieron no ser despojados de sus tierras donde habitan, según dijeron, toda su vida en el Lote 28, en Avia Terai. «Nos quieren dejar en la calle», dijo Blanca en el video.

Quien lleva adelante el proceso de desalojo es Alcides Saboñik hijo de la pareja. «Ni la vida que tiene me agradece», expresó en otro fragmento del video la mujer. En ese contexto, Pamela Saboñik, nieta de Nicolás y Blanca, dialogó con Diario Chaco y comentó que existen dos órdenes de desalojo. «La última fue el 19 de diciembre, e inclusive fue personal policial, martilleros y demás. Se pudo frenar por milagro de Dios nomás», aseguró.

Así, la nieta de la pareja manifestó que el conflicto familiar sería por una deuda económica contraída en gran parte por Alcides Saboñik. «La deuda es entre $ 900 millones y $ 1.000 millones», señaló Pamela y explicó que tanto su tío como su abuela habrían integrado una sociedad agropecuaria, en la que Blanca era la titular y habría firmado un poder para que Alcides se encargue de las gestiones.

«Ella era la socia mayoritaria y Alcides simplemente estaba como un empleado. Entonces, para comodidad de mi abuela, que no tenga que ir y venir a los bancos, le firmó un poder a Alcides. Mi abuela pensaba solo que era un poder. La cuestión es que había otro firmado en el que él podía hacer y deshacer todo. De eso, mi abuela obviamente que no estaba enterada. Mis abuelos no tenían ni idea. O sea, él les decía firmen acá, firmen allá, y ella firmó porque pensaba que el hijo estaba gestionando sus bienes».

Con ese panorama, Pamela detalló que el campo que está en disputa era tierra fiscal y fue adjudicado a su abuelo. «Mis abuelos fueron al Instituto de Tierras Fiscales se encuentran con que las tierras ya no estaban adjudicadas a mi abuelo Nicolás, que siempre estuvieron a su nombre, sino que ahora estaban adjudicadas Alcides, a su hijo. ¿Cómo pasó eso? La verdad que no lo sabemos. Mi abuelo no recuerda que haya firmado, si supuestamente este papel está firmado hace 22 años, en el 2003, lo cual mi abuelo lo desconoce».

Ante esa situación, Pamela comentó que la difusión del caso se da porque tomaron conocimiento de que «las tierras fiscales ya están por salir a nombre Alcides. O eso suponemos, porque puede salir a nombre Alcides o de su pareja. Si a ellos les dan tierra de propiedad, a cualquiera de los dos, nos dijeron que los sacan del campo a mis abuelos y se quedan sin casa».

fuente:diariochaco