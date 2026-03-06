viernes, marzo 6, 2026
CONTACTO
InicioPROVINCIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Confirman el cronograma de pago de programas provinciales

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles para su utilización mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse a partir del lunes 9 de marzo.
De acuerdo al cronograma establecido, el lunes 9 de marzo se abonarán los programas Pueblos Originarios y Expertos, ambos dependientes del Ministerio de Salud.

En tanto, el lunes 16 de marzo se acreditarán las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, dependientes del Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el martes 17 de marzo se pagarán los siguientes programas:

Más Desarrollo (ex Más Inclusión)
Programa Reconversión Laboral Canillitas.
Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos.
Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles para su utilización mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

fuente:datachaco

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web