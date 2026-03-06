Confirman el cronograma de pago de programas provinciales

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles para su utilización mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a distintos programas provinciales, que comenzará a abonarse a partir del lunes 9 de marzo.

De acuerdo al cronograma establecido, el lunes 9 de marzo se abonarán los programas Pueblos Originarios y Expertos, ambos dependientes del Ministerio de Salud.

En tanto, el lunes 16 de marzo se acreditarán las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, dependientes del Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el martes 17 de marzo se pagarán los siguientes programas:

Más Desarrollo (ex Más Inclusión)

Programa Reconversión Laboral Canillitas.

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos.

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco y estarán disponibles para su utilización mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

fuente:datachaco